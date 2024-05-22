Başkentte panik dolu anlar! Fırtına başladı etrafı bir anda toz bulutu sardı
Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Polatlı ilçesinde fırtınanın etkisiyle etrafı saran toz bulutları vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına, şehir merkezi ve karayollarında etki oldu. Fırtınanın etkisiyle çevredeki ağaçları sallanıp, poşetler havada uçuştu.
Toz bulutu trafikte zor anlar yaşattı
Şehir merkezindeki sokakları kaplayan fırtına, yer yer toz bulutları oluşturdu. Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesi kısıtlanan sürücüler de trafikte araçlarıyla zor anlar yaşadı.