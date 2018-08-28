Başkentte okul servislerine zam geldi

2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi Ankara'da okul servisi ücretlerine zam geldi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Başkanı Halil Seyfi, servis aracı ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldığını açıkladı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullara öğrenci taşıyan servislerde rehber bulundurma zorunluluğunun bulunduğunu hatırlatan Seyfi, aylık her öğrenci başına ödenen 45 TL'lik rehber personel giderinin de 20 TL'lik artışla 65 TL olduğunu söyledi. Zammın gerekçelerini de ayan Seyfi, bir önceki yıla göre yedek parça, bakım ve işletme giderlerinde asgari ücret artışına paralel olarak artış yaşandığını kaydetti. Seyfi, "Taşıma sektöründe fiyatlar konusunda en belirleyici unsur akaryakıt fiyatlarıdır. Bir önceki yıl fiyat tarifesini yayınladığımız haziran ayından bu yana akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzde 30 civarındadır" dedi.

"Yürürlük kazandı"

Okul servis araçları yönetmeliği ile okul taşıtlarında üç nokta emniyet kemeri,koltuk sensörü araç kayıt yapan kamera sistemi zorunluluğunun geldiğini hatan Seyfi, bu durumun servisçilerin maliyetini artırdığını kaydetti. Ankara Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliilk aşamada okul ve personel servis ücretlerinde yüzde 25 oranında bir zam talep ettiklerini kaydeden Seyfi,

"Birlik esnaflarımızın fedakarlık yapmasını ve gerekirse kar etmeden çocuklarımızın taşınması konusunda özveri göstermesini istedi.Bunun üzerine esnafımızın bir kısmının da görüşleri alınarak maliyet hesapları yapıldı, geçen yılki taşıma fiyatlarına yüzde 13 oranında zam yapılmasına karar verildi.Tarifemiz Ankara Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birlik tarafından da onaylanarak yürürlük kazandı" diye konuştu.

"İstanbul'da da artış olacak"

Ankara'nın ardından İstanbul'da okul servislerine zammın sinyalini verdi. Milliyet'e konuşan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, servis araçlarına zam yapılacağını söyledi. Zam oranının henüz belirlenmediğini kaydeden Öztürk,şöyle konuştu:

"Servis ücretlerinde makul seviyede bir artış olacak. Bizi de kurtaracak, vatandaşı da yormayacak bir fiyat istememiz lazım. Yoksa zam yapmışsın arabaya öğrenci koyamamışsın onun bir esprisi olmaz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yapacağız. Ona göre ortak bir yol bulmak zorundayız. Her iki tarafıda mağdur etmeyecek bir zam oranıyla bu işin içinden çıkacağız."

Ankara'nın yeni tarifesi

Ankara'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul servis ücretlerinin yıllık tarifesi şöyle:

-0 kilometreden 3 kilometreye kadar olan mesafe için bin 818 TL

-3 kilometreden 6 kilometreye kadar olan mesafe bin 989 TL

-6 kilometreden 10 kilometreye kadar olan mesafe 2 bin 340 TL

-10 kilometreden 15 kilometreye kadar olan mesafe 2 bin 718 TL

KAYNAK: MİLLİYET