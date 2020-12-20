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Aktüel Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu
Aktüel

Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:07:22 -
Başkentte kundaklanan kafede hasar oluştu

ANKARA (AA) - Başkentte kundaklanan kafede hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler camını kırarak girdikleri kafeyi ateşe verdi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan kafede hasar oluştu.

Kundaklamaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi, bir araçta bulundukları sırada gözaltına alındı ve işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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