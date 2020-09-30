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Aktüel Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama
Aktüel

Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:12:19 -
Başkentte küçükbaş hayvan hırsızlığına tutuklama

ANKARA (AA) - Başkentte hobi bahçesinden 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde A.K'ye ait hobi bahçesinden 4 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede M.B'ye ait bahçede buldukları hayvanları A.K'ye teslim etti.

M.B'nin yanı sıra olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.K. ile A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve İ.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken A.T. ise tutuklandı.

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