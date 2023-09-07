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Gündem Başkentte kritik Türkiye-AB görüşmesi
Gündem

Başkentte kritik Türkiye-AB görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 03:15:00 -
Başkentte kritik Türkiye-AB görüşmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme kapsamında, Türkiye-AB arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

'Türkiye-AB işbirliği ele alındı'

Yılmaz, Türkiye-AB görüşmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladık.

Görüşme kapsamında, Türkiye-AB arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konularını ele aldık.
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Ayrıca son dönemde ikili ilişkilerimizde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamak üzere değerlendirmelerde bulunduk.

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Kaynak: AA

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