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Aktüel Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Aktüel

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri, kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimler yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:54:21 -
Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kent genelinde yaya ve araç yoğunluğunun en düşük seviyeye indiği uygulama kapsamında polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanlarında trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini ve evraklarını inceledi.

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi.

Her gün binlerce insanı ağırlayan kent meydanları sessizliğe bürünürken, bu alanlar güvercinlere kaldı.


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