  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Ali Koç yarını işaret ederek konuştu: Çok büyük acılar çektik
DSİ'den baraj ve gölet uyarısı
Bu yapılandırma nefes aldıracak
Aktüel Başkentte korkutan yangın
Aktüel

Başkentte korkutan yangın

Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:27:00 -
Başkentte korkutan yangın

Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay