Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını beyzbol sopasıyla öldürmüş

Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisi Murat Demir'in iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Demir'in Ali T. tarafından Kırıkkale'de beyzbol sopasıyla dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Maktül Murat Demir'in son telefon görüşmesini ise buluşmak için Ali T. ile yaptığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu ekiplerince Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir'in kaybolduğuna dair geçen ay yapılan başvuru üzerine çalışma başlatıldı. Demir'i bulmak için kurulan özel ekiplerce yapılan incelemeler sonucu maktulün iş arkadaşı Ali T. ile sık sık bir araya geldiğini belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, ifadesine başvurdukları Ali T.'yi şüpheli tavırları üzerine gözaltına alırken, Ali T. polise verdiği ifadede 15 Kasım'da babasının vefatı üzerine Demir'den cenaze masrafları için bin 600 lira borç aldığını, karşılığında 20 bin liralık senet imzaladığını ifade etti.

Daha sonra, Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kenarına gittiklerini dile getirdiği belirtilen Ali T. bu sırada aralarında para konusunda tartışma çıktığını söyledi.

Öldürdükten sonra gömmüş

Demir'in kendisine hakaret edip ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia eden Ali T. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki beyzbol sopayla Demir'i darbederek öldürdüğünü itiraf etti. Demir'in cesedini Kızılırmak Nehri kenarındaki çukura gömdüğünü anlatan zanlı, suç aleti sopayı nehre attığını aktardı. Ekiplerce, Ali T.'nin itirafı üzerine belirtilen yerde yapılan aramada Demir'in cesedine ulaşıldı.