Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını beyzbol sopasıyla öldürmüş

Ankara Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan bir şahıs, iş arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülerek öldürüldü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:50
Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını beyzbol sopasıyla öldürmüş

Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisi Murat Demir'in iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Demir'in Ali T. tarafından Kırıkkale'de beyzbol sopasıyla dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Maktül Murat Demir'in son telefon görüşmesini ise buluşmak için Ali T. ile yaptığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu ekiplerince Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir'in kaybolduğuna dair geçen ay yapılan başvuru üzerine çalışma başlatıldı. Demir'i bulmak için kurulan özel ekiplerce yapılan incelemeler sonucu maktulün iş  arkadaşı Ali T. ile sık sık bir araya geldiğini belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, ifadesine başvurdukları Ali T.'yi  şüpheli tavırları üzerine gözaltına alırken, Ali T. polise verdiği ifadede 15 Kasım'da babasının vefatı üzerine Demir'den cenaze masrafları için bin 600 lira borç aldığını, karşılığında 20 bin liralık senet imzaladığını ifade etti.

Daha sonra, Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kenarına gittiklerini dile getirdiği belirtilen Ali T. bu sırada  aralarında para konusunda tartışma çıktığını söyledi.

Öldürdükten sonra gömmüş

Demir'in kendisine hakaret edip ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia eden Ali T. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki beyzbol sopayla Demir'i  darbederek öldürdüğünü itiraf etti. Demir'in cesedini Kızılırmak Nehri kenarındaki çukura gömdüğünü  anlatan zanlı, suç aleti sopayı nehre attığını aktardı. Ekiplerce, Ali T.'nin itirafı üzerine belirtilen yerde yapılan aramada  Demir'in cesedine ulaşıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:50
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. Mamak
  4. cinayet
  5. İş arkadaşını beyzbol sopasıyla öldürmüş
  6. Murat Demir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et pişirmenin püf noktaları
    1. Et pişirmenin püf noktaları
    2. Mahathir ve Enver İbrahim'den Noel..
    3. Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?
    4. Hollandalı grup 150 mülteciyi..
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. KKTC'den Netanyahu'ya büyük tepki!
    7. Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak..
    8. Bebekten farkı yok bunların..
    9. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    10. Adana'da yakalanan ve Reina..
    11. "Nizam'ül Mülk Bin Yaşında Sempozyumu"
    12. PKK'lı terörist, sınırdan kaçarken..
    13. İstanbul'da yüzme şenliği
    14. Şehri kana bulamıştı! Eş-Şebab üyesi..
    15. Mutsuz evlilik sigara kadar soluğu..
    16. Antidepresanlardan korkmak gereksiz
    17. Genç doktor adayının ölüm nedenini,..
    18. Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını..
    19. Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede..
    20. Urfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!