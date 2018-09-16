Başkent'te korkunç kaza! Demir yığına döndü

Kaza, gece yarısı Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden ve içinde 4 kişinin bulunduğu 06 RNT 72 plakalı otomobil, Yenimahalle Köprüsü’nün altında sürücü Hüseyin Ç.’nin kontrolünden çıkarak, savrulmaya başladı. Metrelerce sürüklen otomobil, Mevlana Bulvarı varyantında bulunan tabela direğine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Hüseyin Ç. ile yolculardan Adem Ü. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen aracın yanına gelerek, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini orada gerçekleştirdi. Yaralı kazazedeler, daha sonra ambulanslarla Gazi ve Hacettepe Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, araçtaki diğer kazazedelerin ifadelerine başvurdu. Demir yığınına dönen otomobilden kopan parçalar bulvar üzerine saçılarak trafiği tehlikeye düşürdü. Otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.