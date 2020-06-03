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Aktüel

Başkentte kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:03:45 -
Başkentte kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pursaklar Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki Ramazan Yeniay (46) yönetimindeki 06 FZK 24 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

Kazada, otobüs durağında bulunan Kemal Kader isimli bir kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yeniay hayatını kaybetti.

Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle yaralanan Kemal Kader hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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