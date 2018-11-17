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Başkent’te kıblesiz mescid

Ankara’nın en işlek yerinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mustafa Necati Kültür Evi’ndeki eski eşya deposu görünümündeki mescit vatandaşların tepkisini çekerken, Akit’in Bakanlığa yönelttiği sorunun ardından eksikliklerin birkaç saat içinde giderildiği görüldü.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:37
Başkent’te kıblesiz mescid

Birçok sergiye ve programa ev sahipliği yapan, Ankara’nın en işlek yerinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mustafa Necati Kültür Evi’ndeki mescidin içler acısı durumu programlara gelenlerin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, kırık eski eşya deposu görünümündeki mescitte, uzun zamandır temizlenmemiş, ışığı yanmayan, havasız, insanların pis kokulu bir ortamda namazlarını eda etmek zorunda kalıyor. Mescidde ışıkların yanmaması, mescidin girişinin depo olarak kullanılması, mekânın temiz olmaması göze çarparken, kıbleyi gösterecek herhangi bir işaretin bulunmaması da durumun vahametini artırıyor.

2 saatte pırıl pırıl yaptılar

Konuya ilişkin bilgi istediğimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Mustafa Necati Kültür Evi binası söz konusu faaliyetlere ev sahipliği yapabilmesi için bakım onarım çalışmaları bitirilmiş olup bu yıl kullanıma açılmıştır. Söz konusu binaya gelen vatandaşlarımızın namazlarını huzur içinde kılabilmeleri için gürültüden uzak olmasını da düşünerek, zemin katta bulunan odalarımızdan bir tanesi mescid haline getirilmiştir. Mescid odasının ‘uzun zamandır temizlenmediği, ayrıca havasız olduğu’ söylemleri fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek mescid odamız gerekse Mustafa Necati Kültür Evi binamızın tamamı düzenli aralıklarla temizliği aksatılmadan yapılmakta olup bütçe ödenekleri doğrultusunda mescid odasına havalandırma kanalı yapılması da planlanmaktadır. Kıble yönünü belirtmek için seccadelerimiz serilecek; ‘kıble yönlendirme işareti’ ile ‘mescid odası yönlendirmesi’ ise bu hafta içinde yapılacaktır. Mescid odasının ışığı ise fotoselli olup yine fotoğraflardan anlaşılacağı üzere aktif olarak yanmaktadır. Bunun yanı sıra depo alanı olarak kullanılan oda ise mescid odasından tamamen bağımsız bir konumda olup, namaz kılacak vatandaşlarımıza herhangi bir engel teşkil etmemektedir.

Akit’ten önce

Pis kokulu bir ortamda namazlarını eda etmek durumunda kalan vatandaşlar mescidin hâline tepki gösterdi.

Akit’ten sonra

Akit’in Bakanlığa yönelttiği sorunun ardından eksikliklerin birkaç saat içinde giderildiği görüldü.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:37
  1. Ankara
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
  3. Mustafa Necati Kültür Evi
  4. mescid
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  6. Akit

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