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Başkentte kaçak sigara operasyonu! 20 bin adet

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde bir tırda yapılan aramada, 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

23 Temmuz 2019 Salı 17:22
Başkentte kaçak sigara operasyonu! 20 bin adet

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırda kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Gölbaşı'ndaki kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde, tütün dedektör köpeği Zümrüt ile yapılan aramalarda derin dondurucu ve çeşitli makinelerin içine zulalanmış 20 bin paketkaçak sigara ele geçirildi.

Tır şoförü Ö.D. ile araçtaki H.D. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:22
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. dedektör köpeği Zümrüt
  3. kaçak sigara operasyonu
  4. Başkent Ankara

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