  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte İtalyan Filmleri Festivali düzenlenecek
Aktüel

Başkentte İtalyan Filmleri Festivali düzenlenecek

Festival, 11-17 Kasımda gerçekleştirilecek ve filmler internetten de izlenebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:18:45 -
Başkentte İtalyan Filmleri Festivali düzenlenecek

ANKARA (AA) - Başkentte, İtalya Büyükelçiliğince düzenlenen "11. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası" kapsamında, İtalyan filmler 11-17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterime girecek filmler, eşzamanlı olarak hem salonda hem de çevrimiçi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İtalyan sinemasının son yapımlarının yer alacağı film haftasında, Ferzan Özpetek'in Türkiye'de ilk kez ve davetiyeli olarak gösterilecek "Şans Tanrıçası" yapımı da bulunuyor. Film, İtalya'nın en iyi filmleri arasında gösteriliyor.

Festival, Guido Chiesa'nın "Çıkar Sesini", Emiliano Corapi'nin "Ev Hapsinde Aşk", Matteo Garrone'nin "Pinokyo", Alessandro Siani'nin "Dünyanın En Güzel Günü", Guido Lombardi'nin "Çalınmış Günler" ve D'Innocenzo kardeşlerin "Kötü Masallar" adlı filmleriyle devam edecek.

Türkçe ve İngilizce altyazılı gösterilecek filmler, çevrimiçi olarak İtalyan Büyükelçiliğinin web sayfasından izlenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti
Gündem

Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti

Fransız medyası Fransa firkateyni La Fayette’nin Akdeniz’de araştırma yapan Türk gemilerini üç aydır sürekli izlediği haberini servis etmişt..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay