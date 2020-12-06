Başkentte hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarına 15 ton mama desteği

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni tip koronarirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda yaban ve sokak hayvanlarına yaklaşık 15 tonluk mama desteği sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çok sayıda lokanta ve kafenin kapalı olması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına, merkez ve ilçelerdeki barınak ve parklarda mama desteğinde bulundu.

Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü iki gün boyunca Mamak, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut ve Altındağ ilçeleri başta olmak üzere toplam 16 ilçe ve 245 noktada 40 bin sokak ve yaban hayvanına 15 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

