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Başkent'te gerginlik! 2 polis darp edildi, 28 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 polis memurunun darp edilmesi ve 28 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan arbede yaşandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44
Başkent'te gerginlik! 2 polis darp edildi, 28 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında laf atma tartışması nedeniyle çıkan arbede, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırılırken, 2 polis memuru da darp edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir düğün sırasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Giderek şiddetlenen tartışma tarafların yakınlarının da katılması üzerine alevlendi. Ağız dalaşıyla başlayan gerginlik, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirlerini darp etti.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın büyümesi üzerine jandarma ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olaylar sona erdi. Yaşanan kavgada yaralan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olaya karışan 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, 10 kişinin de arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44
  1. Ankara
  2. Polatlı
  3. 112 Acil Servis
  4. taşlı sopalı kavga

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