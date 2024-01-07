  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başkent'te feci kaza! 26 araç birbirine girdi
Yerel

Başkent'te feci kaza! 26 araç birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-01-07 19:27:00 - 2024-01-07 19:28:07

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Arda Güler'in sahaya çıktığı maçı Real Madrid kazandı
Arda Güler'in sahaya çıktığı maçı Real Madrid kazandı

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler'in sahaya çıktığı maçı Real Madrid kazandı

Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu
Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu

Ekonomi

Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu

Allah'tan seçimlere az kaldı! Yine İETT yine kaza
Allah'tan seçimlere az kaldı! Yine İETT yine kaza

Yerel

Allah'tan seçimlere az kaldı! Yine İETT yine kaza

Vali eşi öğretmen 3 ayda 853 öğrenciyi okula kazandırdı
Vali eşi öğretmen 3 ayda 853 öğrenciyi okula kazandırdı

Aktüel

Vali eşi öğretmen 3 ayda 853 öğrenciyi okula kazandırdı

Sen ne yaptın böyle delikanlı! Köyünde o sistemi kurdu, şimdi paraya para demiyor! Bakın ayda ne kadar kazanıyor
Sen ne yaptın böyle delikanlı! Köyünde o sistemi kurdu, şimdi paraya para demiyor! Bakın ayda ne kadar kazanıyor

Gündem

Sen ne yaptın böyle delikanlı! Köyünde o sistemi kurdu, şimdi paraya para demiyor! Bakın ayda ne kadar kazanıyor

Başıboş köpek polis aracına kaza yaptırttı!
Başıboş köpek polis aracına kaza yaptırttı!

Gündem

Başıboş köpek polis aracına kaza yaptırttı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23