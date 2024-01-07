Başkent'te feci kaza! 26 araç birbirine girdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Ekonomi
Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu
Gündem
Sen ne yaptın böyle delikanlı! Köyünde o sistemi kurdu, şimdi paraya para demiyor! Bakın ayda ne kadar kazanıyor