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Yaşam Başkentte facia! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Yaşam

Başkentte facia! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 02:19:00 - 2021-09-11 02:33:04
Başkentte facia! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bodrum-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

1 ölü, 20 yaralı

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

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