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Aktüel Başkentte drone destekli narkotik uygulaması
Aktüel

Başkentte drone destekli narkotik uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:19:52 -
Başkentte drone destekli narkotik uygulaması

ANKARA (AA) - Başkentte uyuşturucu satıcılarının yakalanması için 250 polisin katılımıyla drone destekli uygulama yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya, Trafik, Asayiş ve Köpek Eğitim Merkezi Şube müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polisler katıldı.

Uygulama kapsamında, Altındağ ilçesinde 15 kontrol noktası oluşturan ekipler, durdurdukları araçlar ile sürücü ve yolcular üzerinde uyuşturucu araması yaptı. Ekipler, araçlarda arama yaparken eğitimli köpeklerden de yararlandı.

İnsansız hava aracı drone ile havadan tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç ve kişiler kontrol noktasındaki ekiplere ya da motosikletli narkotik polisleri "Narkotim"lere bildirildi.

"Narkotim"ler ilçe genelinde şüphelendikleri iş yerlerine de baskın yaptı.

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