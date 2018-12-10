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Başkentte DHKP-C operasyonu! 14 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:52
Başkentte DHKP-C operasyonu! 14 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DHKP-C'nin mahalli alan, memur ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara'daki mahalli alan, memur ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelileri takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Kentte 7 ayrı noktada yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:52
  1. Ankara
  2. terör operasyonu
  3. Terörle Mücadele
  4. DHKP-C
  5. gözaltılar var

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