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Başkentte DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
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Gündem Başkentte DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Başkentte DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Başkent Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 15:57:00 -
Başkentte DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Başkentte DEAŞ terör örgütü ile irtibatı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri çalışanlarından oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı olan yabancı uyruklu kişiler belirlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 8’i Irak, birisi Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin siber uzmanlarca yapılan incelemesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait olduğu belirlenen çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi.

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