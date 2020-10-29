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Aktüel Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı
Aktüel

Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı

TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar "29 Ekim kortej yürüyüşü" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:57:17 -
Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı

ANKARA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" gerçekleştirildi.

TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bazı binaların üst katlarına da keskin nişancılar yerleştirildi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Kortejin önünde motosikletli timler yer alırken, arkalarındaki askerler büyük boy Türk bayrakları ve Atatürk posteri taşıdı. Kortejin sonunda bulunan atlı birlikler, çocukların ilgisini çekti.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci Meclis önünde son buldu.

Kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar marşlara eşlik etti, asker ve polislere sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar asker selamıyla kortejdekileri selamladı.

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