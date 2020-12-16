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Aktüel Başkentte bankada soygun girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Aktüel

Başkentte bankada soygun girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:48:49 -
Başkentte bankada soygun girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 1 kişinin yaralandığı banka soygunu girişimini gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ankara Batı Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren M.A, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheli, tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Etimesgut ilçesi Tunahan Caddesi 208. Sokak'taki banka şubesine 14 Aralık'ta giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmişti. Paralarla bankadan çıkacağı sırada müşterilerden 66 yaşındaki C.S.Ç. müdahale etmişti. Boğuşma sırasında zanlının elindeki silahı ateşlemesi sonucu C.S.Ç. yüzünden ve göğsünden yaralanmıştı.

Güvenlik görevlisi ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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