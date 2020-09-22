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Aktüel Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Aktüel

Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı - Ameliyathanedeki sedyelerle kapıya barikat kuran sağlık görevlileri, polisin saldırganları uzaklaştırmasının ardından görevlerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 01:02:51 -
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

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