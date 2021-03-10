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Yerel Başkentte 48 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Başkentte 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamada 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:27:00 -
Başkentte 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yakalanan 48 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını aktardı.

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