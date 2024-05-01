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Gündem Başkentte 1300'ü aşkın su baskını ihbarı
Gündem

Başkentte 1300'ü aşkın su baskını ihbarı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 02:43:00 -
Başkentte 1300'ü aşkın su baskını ihbarı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan yağışa ilişkin bilgi verdi.

Vali Şahin, Kazım Karabekir Caddesi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kentin yoğun yağış aldığına dikkati çeken Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Şu anda Ankara'da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır."
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"950 su baskınına müdahale edildi"

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." şeklinde konuştu.

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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