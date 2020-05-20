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Başkentte 0-14 yaş arası çocuklar bir haftanın ardından sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:24:16 -
Başkentte 0-14 yaş arası çocuklar bir haftanın ardından sokağa çıktı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle park ve bahçeleri doldurdu.

Bir haftanın ardından 0-14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğunlukla maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve oyun alanlarında eğlendi.

Başkentin yoğun yerlerinden Kuğulu Park'ta bazı çocuklar kuğu ve güvercinleri beslerken, kimi çocuklar da arkadaşlarıyla bir araya gelmenin tadını çıkardı.

Aileleri gözetiminde dışarı çıkan çocuklar, oyuncaklarda vakit geçirmeyi, salıncakta sallanmayı tercih etti.

Tandoğan ve Maltepe'deki parklarda ise çocuklar bisiklet sürdü, patenle kaydı. Çocuklar, bisiklet sürerken de maske takmayı ihmal etmedi.


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