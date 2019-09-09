Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu

Çankaya Belediyesi, 7-8 Eylül’de Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda düzenlediği, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu ‘Bi’ Yerlerde Şenlik Olsa’Mor Şenlik etkinliğiyle keyifli iki gün yaşattı.

“Bi’ Yerlerde Şenlik Olsa” sloganıyla düzenlenen ve Çayyolu bölgesi Muharrem Dalkılıç Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 10 binden fazla Başkentli konserler, dans ve oyunlarla keyifli bir hafta sonu geçirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalarını arttırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, şenlik boyunca kurduğu ücretsiz stantlarda kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapmalarını sağladı.

2 günde 5 konser

7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen şenliğe iki günde 5 konser sığdı. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyelerinin de yer aldığı ilk günde sahneye önce tamamı kadın sanatçılardan oluşan Retro Queen grubu çıktı. Katılımcılara müzik dolu keyifli saatler yaşatan grubun ardından sanatçı Hüsne Ozan sahne aldı. Mor Şenlik’in ilk gününde kapanışı ise İstanbul 12 Orkestrası binlerce sanatseverlerle buluştu.

Kapanışı yonca lodi yaptı

Şenliğin ikinci günü de ritim ve zumba atölyeleriyle başladı. Çocuklar için gün boyu süren oyun ve atölyelerin olduğu etkinlikte, konserlerin açılışını sanatçı Pırılay Pekpak verdiği konserle yaptı. Popüler şarkılarla Mor Şenliğe katılan binlerce Başkentliyi eğlendiren Pırılay Pekpak sahneyi ünlü pop sanatçısı Yonca Lodi’ye bıraktı. Kendi albümünden ve bilinen pop şarkılarından hazırladığı repertuarla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ve kadın emeği şenliğinde unutulmaz bir performans gösteren Lodi’ye Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner çiçekle teşekkür etti.

“Önceliğimiz kadın üretimini teşvik etmek”

Şenlikte kurulan stantları gezen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için bu tür şenlik ve festivalleri daha sık düzenleyeceklerini belirterek, “Kadın üretimini teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.