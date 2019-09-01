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Başkentli çocuklara sünnet şöleni

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

01 Eylül 2019 Pazar 13:48
Başkentli çocuklara sünnet şöleni

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.


Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen şölende konserler, etkinlikler, hediyeler ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesinin geleneksel sünnet şölenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Belediye Meclis üyeleri, belediye bürokratları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Şölende kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın saygı ve selamlarını iletiyorum. Çocuklarımızın hayatında bizler için iki önemli gün vardır. Bunlardan birisi çocuklarımızın sünnet oldukları gün ve diğeri düğün oldukları gündür. Bu iki günde de aileler şölenler düzenlerler, eğlenirler, mutlu olurlar. Bizler de bu mutlu günde ailelerimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin bu mutlu gününde bugün olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediye imkanlarımızda bu tür faaliyetlere daha çok kaynak ayırmayı ve daha güzel faaliyetler yapmayı bir borç biliyoruz" dedi.



Sünnetin tüm masrafları Büyükşehirden


Tüm sünnet masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan şölende çocuklar için çeşitli armağanlar da vardı. Sünnet şölenine katılan tüm çocuklara ayakkabı, pantolon, pelerin, şapka ve asadan oluşan sünnetlik kıyafetleri dağıtılırken ayrıca çeşitli oyuncaklarla 1 yetişkin ve 1 çocuk için geçerli olan Wonderland Eurasia sınırsız bileti de hediye edildi. Şölende çocuklar için eğlence dolu birçok ekinlik de yer aldı. Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan etkinlikte özellikle Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklardan büyük gördü. Kent Orkestrası eşliğinde Nur yoldaş ve Mustafa Özcan konseriyle de hem çocuklar hem aileleri doyasıya eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Palyaço gösterisi sonrası tren gezisiyle parkı gezen minikler şölenin tadını çıkardı.


5 yaşındaki Osman Ege, "Burada çok eğlendim. Trene bindim. Sonra da oyuncak araba aldım. Ayakkabı aldım. Çok mutlu oldum" derken, 6 yaşındaki Semih Berkay Demir, "Sünnet oldum. Burada da trene bindim, yemek yedim. Çok eğlendim" diyerek duygularını dile getirdi.


Sünnet olduğu için mutluluğu olduğunu anlatan 5 yaşındaki Yavuz Selim Baran, "Sünnet oldum. Hiç canım acımadı. Burada bana kanatlı turuncu araba verdiler. Trene bindim ve çok eğlendim" dedi.


Yavuz Selim’in annesi Şehriban Baran da, "Oğlumu sünnete getirdim. Doktorlarımız çok iyiydi. Çocuğun korkmasını önlemek için eğlendirerek sünnet yaptı. Tek kişilik odalarda hijyenik ortamda sünnet oldu. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Çocuğunu sünnet ettiren Muhterem Güzel ise, "Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız çok sevindi. Sünneti hijyenik bir ortamda, güzel bir hastanede yaptılar. Başta Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve sünnet şöleninde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:48
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