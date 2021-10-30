  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkent Millet Bahçesine vatandaşlardan yoğun ilgi
Aktüel

Başkent Millet Bahçesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesinde dün ilk gün yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 21:11:00 -
Başkent Millet Bahçesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Güneşli havayı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, buradaki etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Çevre Müfettişi Projesi” kapsamında vatandaşlara reflektör yelek, sırt çantası, hikaye ve boyama kitapları ile çeşitli oyunlar hediye edildi. Ayrıca vatandaşlara çeşitli yiyecek ikramında bulunuldu.

Millet Bahçesine gelen vatandaşlardan Arzu Karabulut, güzel havayı ve tatili değerlendirmek için geldikleri millet bahçesini beğendiklerini söyledi. Ziyaretçilerden Bedrettin Güröz de millet bahçesini çok beğendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Güröz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen oyunlara katıldığını ve çuval yarışında birinci olduğunu ifade etti.

Açılışı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle yapılan Başkent Millet Bahçesinde binlerce kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesi’nin yanı sıra çocuk kulübü, oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaya çok sayıda sürdüler! Altın alacaklar aman dikkat
Ekonomi

Piyasaya çok sayıda sürdüler! Altın alacaklar aman dikkat

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, son dönemde rağbet gösterilen altın için uyarısında bulunarak sahte olanlara dikkat edilme..
Kızından beter! Aleyna Tilki’nin annesinden rezalet
Medya

Kızından beter! Aleyna Tilki’nin annesinden rezalet

"Lağım çukuru" olarak bilinen magazin dünyasının gençlere rol model olarak sunduğu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "küfür" skandalıyla b..
Anıtkabir'e giden Öztürk Yılmaz'ın ilginç anları
Gündem

Anıtkabir'e giden Öztürk Yılmaz'ın ilginç anları

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, Anıtkabir'de dua etmeyi unuttu. Yayınlanan videoda, dışarı çı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay