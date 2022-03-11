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Ekonomi Başkent Ankara'da ulaşıma zam!
Ekonomi

Başkent Ankara'da ulaşıma zam!

Başkent'te toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu'nca belirlenen 6,5 TL olan toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 21:54:00 -
Başkent Ankara'da ulaşıma zam!

Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca belirlenen 6,5 TL olan toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Diğer yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

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