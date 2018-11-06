Başkasının yerine sınava girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da hafta sonu düzenlenen Ön Lisans KPSS’ye sahte kimlik düzenleyerek başkasının yerine girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar bu gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.