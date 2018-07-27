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Başkasının yerine sınava giren 2 kişi yakalandı

Niğde'de sürücü belgesi sınavlarında sahtecilik yaparak başkasının yerine sınava girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:05
Başkasının yerine sınava giren 2 kişi yakalandı

Niğde'de sürücü belgesi sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ehliyet almak için 15 Temmuz Şehitleri Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen sınava, 2 kişinin, başkasının yerine girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine M.D. ve K.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üst ve araçlarındaki aramada, 30 kişiye ait nüfus cüzdanı, sınav giriş belgeleri, başkalarına ait kimlik bilgilerini içeren ezber notları, 3 cep telefonu ve sınavlarda yerlerine girilecek adaylara ilişkin olduğu değerlendirilen listeler ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:05
  1. Niğde
  2. başkasının yerine sınava giren kişi

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