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Siyaset Başkanlık maaşı buna nasıl yetti!? CHP’li Mansur’un Londra’daki malikanesi ortaya çıktı!
Siyaset

Başkanlık maaşı buna nasıl yetti!? CHP’li Mansur’un Londra’daki malikanesi ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 10:20:00 -
Başkanlık maaşı buna nasıl yetti!? CHP’li Mansur’un Londra’daki malikanesi ortaya çıktı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villalarının ardından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Londra’daki malikanesi de ortaya çıktı. Londra gayrimenkul fiyatlarının en yüksek olduğu şehirlerin başını çekerken, Mansur’un başkanlık maaşıyla Londra’dan nasıl ev sahibi olduğu kafalarda soru işaretleri bıraktı!..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Yavaş’ın iş bulamadığı gerekçesiyle gittiği Londra’da Danışmanlık Şirketi kurduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın ifadesi ile, “Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye giden” kızının işsiz ve parasız olduğu düşünülürse İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu soruları da akıllara geliyor.

31 Mart yerel seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşlar, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyorlar. Başkanlık adayları ise seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Ancak gündemdeki konulardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İngiltere’de yaşayan kızı Çağlayan Yavaş için aldığı ve kurduğu şirket konusu öne çıkıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere’de kurulan şirketin adı ise YVS IT LTD olarak tespit edildi. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallıktaki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü. Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 Bin Euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.

DANIŞMANLIK VE YAZILIM ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET

YVS IT LTD isimli kuralan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:

Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular.

LONDRA’DAN EV ALINDI

Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra’dan evi almıştı. Bunun da 32 yıllık bir vade ile ödeme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sorduğu soru gündem olmuştu. Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı? Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne" demişti.

Altınok, "Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi." sorusunu da sormuştu.

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