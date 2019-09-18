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Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet: Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor

Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet, "Türkiye açısından evet biz Patriot teklifine açığız, fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet: Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir Patriot teklifine açık olduklarını kaydederek, "Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil." dedi.

Türk Miras Vakfı (THO) ve Amerika Uluslararası İlişkiler Konseyi (WACA) ortaklığında Washington'da gerçekleştirilen "Türkiye'nin Bölgesel Savunma, Enerji ve Ekonomi Perspektifi" başlıklı panele Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin güvenlik politikalarında hava savunma sistemi açığının önemli bir mesele olarak aslında uzunca bir süredir tartışıldığını kaydeden Aybet, Türkiye'nin Rusya'dan önce başta ABD olmak üzere başka ülkelerle de görüşmeler yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin kendi ulusal hava savunma sistemini inşa etme yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Aybet, bu bakımdan teknoloji transferi konusuna önem verdiklerini ve ilgili ülkelerle bu konuları konuştuklarını söyledi.

"Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil"

Aybet, şöyle konuştu:

"Türkiye S-400'leri seçti çünkü belli bir zaman dilimi içinde gereklilikleri karşılayan bir teklifti. Kaldı ki, bu alım hiçbir şekilde NATO'nun güvenlik unsurlarını tehdit etmemektedir. S-400'lerin de ötesinde farklı alternatifler gündeme gelirse bunlara bakıyor olacağız. Patriot'lar bunlardan biridir. Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil. Dolayısıyla Türkiye açısından evet biz Patriot'larla ilgili bir teklife açığız fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor."

Türk-Amerikan ilişkilerinde PKK/YPG sorunu ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konularının halen üzerine gidilmesi gereken iki alan olduğunu kaydeden Aybet, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge konusunda bekleyecek sabrının kalmadığını söyledi.

3 yılda enerji altyapısına ciddi yatırım

Bakan Yardımcısı Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına önemli hamleler yaptığına işaret ederek, "Son 3 yılda özellikle enerji altyapısı anlamında ciddi yatırımlar yaptık." dedi.

Türkiye'nin enerjide daha öngörülebilir bir düzleme geçmeye kararlı olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin ABD'nin İran yaptırımlarına uymasının ardından enerji kaynaklarını çeşitlendirme noktasında bazı adımlar attığını ve bu kapsamda bölgedeki diğer ülkelerle temaslarda bulunduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasından doğacak bir dalgalanmanın herkesi etkileyeceğini vurgulayan Bayraktar, uluslararası petrol piyasasındaki belirsizliklerin ise daha önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin duruşu biraz daha takdir edilmeli"

Kireçci ise Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada önemli bir istikrar adası olarak önemli bir yer tuttuğunu kaydederek, "Batılı müttefiklerimizin Türkiye'nin bu istikrarlı duruşunu biraz daha takdir etmesini beklerdik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin işleyen bir demokrasiye, açık piyasa ekonomisine ve dinamik bir toplum yapısına sahip olduğunu anlatan Kireçci, Türkiye'nin içinde olmadığı bir bölgesel güvenlik denkleminin kurulamayacağını vurguladı.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
  1. ABD
  2. Türk-Amerikan ilişkileri
  3. Türkiye
  4. Anadolu Ajansı

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