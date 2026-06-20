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Uzun kuyruklar oluştu Tek başına otoyolu trafiğe kapadı

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IHA Giriş Tarihi:

Uzun kuyruklar oluştu Tek başına otoyolu trafiğe kapadı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

#1
Foto - Uzun kuyruklar oluştu Tek başına otoyolu trafiğe kapadı

Otoyolun Sakarya gişelerinden çıkan A.E. idaresindeki 34 BR 8793 konteyner yüklü tır, D-650 kara yolu Bilecik istikametinde devrildi.

#2
Foto - Uzun kuyruklar oluştu Tek başına otoyolu trafiğe kapadı

Kaza nedeniyle bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Uzun kuyruklar oluştu Tek başına otoyolu trafiğe kapadı

Otoyoldan D-650 bağlantı yoluna araç girişine izin verilmedi. Kaza nedeniyle D-650 yolunda araç kuyruğu oluştu.

#4
Foto - Uzun kuyruklar oluştu Tek başına otoyolu trafiğe kapadı

Dorseden ayrılan konteyner, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeye gelen başka tıra yüklendi. Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.

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