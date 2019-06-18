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Başkanlar da tecrübe diyor

İş dünyasının Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım’a güveni tam. Üreticiler ve tüccarlar; Yıldırım’ın engin tecrübesi, hayata geçirdiği dev projelerle İstanbul’u en iyi şekilde yöneteceğini; şehrin gücüne güç katacağını ifade ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 10:47
Başkanlar da tecrübe diyor

 Akit  Ekonomi 

23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nın Adayı Binali Yıldırım’a iş dünyası temsilcilerinden destek geldi.

İstanbul çağ atlayacak

Ekonominin çarklarını döndüren sanayiciler, Ulaştırma Bakanlığı döneminde bölünmüş yollar, raylar ve havalimanlarıyla ülkeyi birbirine bağlayan Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde İstanbul’a çağ atlatacağı görüşünde birleşiyor.

İş dünyası sivil toplum kuruluşları (STK) ise Yıldırım’ın birikimi ve deneyimiyle İstanbul’u en iyi şekilde yöneteceği konusunda hemfikir.

Dev projeler hayata geçirildi

420 bin üyeli İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İBB seçiminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Şu aşamada İstanbul’u bir adım ileri taşıyacak projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Tüccarlar İstanbul’u iyi tanıyor. Onlar şehrin her köşesinde yaşıyor, tüm ilçe ve caddelerdeki gelişmeleri görüyor. Bu gözle bakıldığında İstanbul’un son 20 yılda çok değişti. İstanbul çok büyük projelerle tanıştı. Avrasya ve Marmaray tünelleriyle, metro ağlarıyla ulaşımda çağ atladı. Metrobüs hizmetiyle otobüs taşımacılığında yeni bir dönem başladı. Ve son olarak yüz akımız büyük bir havalimanı devreye girdi. Çöpten itfaiye hizmetlerine, büyük parklardan iş dünyasının temel talebi olan altyapıya kadar önemli aşamalar kat edildi. İstanbul; bir ticaret başkenti, ekonomi cazibe merkezi, turizm şehri olarak daima ileriye gitmeyi hak ediyor. İstanbul’u, bunu başaracak bir başkanın yönetmesini arzu ediyoruz.

Tercihimiz Binali Yıldırım

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da geçmişte yaşananları unutmadıklarını kaydederek,“15 Temmuz gecesi televizyon başında darbecilerin başarılı olması için avucunu ovalayanlara inat canını ortaya koyarak, ‘Biz buradayız, demokrasi kazanacak’ diyen; Ulaştırma Bakanımız, Başbakanımız, TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ın tarafındayız“ ifadelerini kullandı.

İBB Başkanlığı seçimlerinde Yıldırım’ı destekleyeceklerini dile getiren Aydın, “Atalarımızın ‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ sözü var. Bu anlayışla dünden bugüne yapılan icraatlara bakıyor ve gönül rahatlığıyla Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım diyoruz” dedi.

Önemli yatırımlar yapılacak

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç ise, Cumhur İttfakı’nın Adayı Binali Yıldırım’ın İBB seçimlerinden galip çıkacağını ve İstanbul’da yeni bir çığır açacağını vurguladı. Özgenç, Yıldırım’ın İstanbul için önemli projeler devreye alacağını; dev yatırımları hayata geçireceğini de savundu.

Yıldırım’ın icraatlarıyla ön planda olduğunu anlatan Özgenç, ayrıca “Öyle görünüyor ki İstanbullular deneyimi ve tecrübeyi dikkate alacak, oyunu Binali Bey’den yana kullanacaktır” öngörüsünü paylaştı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:47
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri
  2. Cumhur İttifakı’nın Adayı Binali Yıldırım
  3. Ulaştırma Bakanlığı
  4. sivil toplum kuruluşları (STK)
  5. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
  6. Avrasya Tüneli
  7. marmaray
  8. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın
  9. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç
  10. Cumhur İttfakı
  11. İBB seçimleri

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