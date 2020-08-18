  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkanında Kovid-19 tespit edilen Alanya Belediyesinde "çadırlı hizmet" dönemi
Aktüel

Başkanında Kovid-19 tespit edilen Alanya Belediyesinde "çadırlı hizmet" dönemi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:12:17 -
Başkanında Kovid-19 tespit edilen Alanya Belediyesinde "çadırlı hizmet" dönemi

ANTALYA (AA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine bazı belediye hizmetleri, bina dışına kurulan çadırlarda verilmeye başlandı.

Başkan Yücel'in Kovid-19'a yakalanmasının ardından belediye içerisindeki sirkülasyonun azaltılması amacıyla bina girişinde çadırlar kuruldu. Belediyenin çözüm masası, emlak müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve bilgi işlem müdürlüğü hizmetleri bu çadırlarda veriliyor.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Kovid-19 sürecindeki tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yoğunluğun olduğu birimler için bina dışında hizmet alanı kurduklarını belirten Erdoğan, "Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistemle de verildiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online hizmetleri denemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyuran Belediye Başkanı Yücel, hastanede kontrol amaçlı izole durumda olduğunu bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Sözleri dünya gündemine oturmuştu! ABD Başkanı Trump'tan bir Erdoğan açıklaması daha
Siyaset

Sözleri dünya gündemine oturmuştu! ABD Başkanı Trump'tan bir Erdoğan açıklaması daha

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci sınıf bir santranç oyuncusu olduğunu söylerek başkan aday..
Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka'ya Yeniden Refah Partisi'nden şok üstüne şok!
Gündem

Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka'ya Yeniden Refah Partisi'nden şok üstüne şok!

Yeniden Refah Partisi İstanbul teşkilatı üyeleri, erkeklere hakaret edip toplumun yarısını aşağılayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı