  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Gündem Başkanın yeğeni ölü bulundu: Tüfekle kafasından vurulmuş!
Gündem

Başkanın yeğeni ölü bulundu: Tüfekle kafasından vurulmuş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkanın yeğeni ölü bulundu: Tüfekle kafasından vurulmuş!

Ankara'nın Haymana ilçesinin Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23