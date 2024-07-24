Başkanın partisi, adı fark etmez; ABD Yahudi'nin kölesi olacak

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, ABD’nin Siyonist Yahudilerin kontrolünde olduğunu belirtti. Tan, Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris’in destekçilerini anlattı. Yazar, ABD’nin kozmik odalarının Siyonist Yahudilerin elinde olduğunu belirtti. Tan, Amerikan derin devletinin Yahudilerin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Peki şimdi ne olacak...?

Daha evvel de yazdım, söyledim. Hiç fark etmez...!

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Konu Siyonist Yahudilerin istekleri olduğunda iktidara gelenlerin, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları, hiçbir şekilde fark oluşturmaz.

Çünkü Amerikan derin devleti, bunların elindedir.

ABD'nin bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiştir.

300 milyonluk ABD nüfusu, sizleri yanıltmasın.

Bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiş olduğu için koskoca ABD, Yahudilerin emel ve çıkarlarına hizmet eden bir oyuncak olmuştur. Şimdi Kamala Harris'e bir bakalım: Babası Jamaikalı, annesi Hintli, Joe Biden'in oğlu ile çok yakın, Kaliforniya eyalet Başsavcısı iken pedofilik sapkınların ceza almasının önüne geçmesi ile meşhur, Macar Yahudisi Soros'un oğlu tarafından şiddetle destekleniyor, sözde Ermeni soykırımı yalanlarının en ateşli savunucusu, Yahudilere tam ve bütün kalbi ile hizmetkar olduğunu her fırsatta, her yerde adeta haykırıyor... Yani eski hamam eski tas, hamamcı değişecek...!"