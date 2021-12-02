Başkan’dan müjde üstüne müjde

Muhammet Kutlu Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Dün vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel siyaset ve para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek bugün de faiz lobisine, üretim ve istihdam düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz.

Ülkeyi CHP ve IMF’ye bırakmayız

Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek inşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir. Biz ülkemizi, fırsatını bulduğunda hemen kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı kazanımlarla sonuçlanacak yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Faizleri artırarak paradan para kazanan tufeylileri sevindirmek yerine, faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Zira faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Amerika’dan Japonya’ya kadar pek çok yerde çok yüksek enflasyon vardır. Türkiye yüzde 20’yi kısa sürede çözer.”

Doktorlara 5 bin lira ek zam

Grup Toplantısı’nın ardından sorularını cevaplandıran Erdoğan, uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusunda, “5 bin/2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor” dedi. 3600 ek gösterge sorusuna da, “’Ama’ ile fakat’ ile konuşmaya gerek yok. O da olacak. 3600 ek göstergeyle ilgili şu anda bütün çalışmaları ilgili bakan arkadaşımız Vedat Bey, onlar yürütüyorlar” cevabını verdi. TCMB’nin dövize 8 yıl sonra doğrudan müdahalesiyle ilgili ise, “Bu, Merkez Bankasının zaten yasasında olan bir şey. Böyle bir yetkisi, hakkı var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir” dedi.

Asgari ücret fevkalade olacak

Asgari ücret ve işten çıkarmalar olabileceği de sorulan Erdoğan, şöyle devam etti: “Niye hep böyle endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da olumlu bakmıyorsunuz? Yani özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermeyin. Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakan’ımız başlattı, kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız.”