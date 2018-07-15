Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet

Cumhurbaşkanlığı bütün vatandaşlarımızı, bu akşam 21.00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak ve Başkan Erdoğan’ın da katılacağı “Millet Yürüyüşü”ne davet etti.

Bugün ilk olarak şehit kabirlerini ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra Beştepe’de şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek ve ardından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halka hitap edecek.