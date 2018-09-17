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Başkandan İbrahim Üzülmez'e ağır sözler!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı yaptığı basın açıklamasında teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yaşananlara değindi. Yardımcı genç hoca için ağır sözler kullandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 22:54
Başkandan İbrahim Üzülmez'e ağır sözler!

Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımın başında yer alan Mehmet Ali Karaca ile Yeni Malatyaspor maçına çıkılacağı başkan Hasan Kemal Yardımcı tarafından açıklandı.

Başkan Hasan Kemal Yardımcı, bugüne kadar ismi geçen teknik adamların Rize kamuoyu tarafından onaylanmadığına dikkat çekerken, "Bursaspor maçında taraftarlarımızın takıma olan desteği ve kısmen de olsa Mehmet Ali Karaca'ya sahip çıkmaları bizi sevindirdi. Yeni Malatyaspor maçına da çok büyük ihtimalle Mehmet Ali Karaca ile çıkacağız. Daha sonrası ile ilgili konuşmak şu an için erken" dedi.

"ÜZÜLMEZ ALACAĞINI PEŞİN İSTEDİ"

Uzun süredir takımdan gönderilmesi konusunda görüşmeler yapılan İbrahim Üzülmez hakkında da konuşan Yardımcı, "İbrahim Hoca ile ilk hafta anlaşamadık, bu hafta ise anlaştık ama yardımcılarına soracağını söyledi ve bizden 2-3 saat izin istedi. Yardımcıları ile görüştükten sonra alacağını peşin istediğini söyledi. Biz de bu ekonomik durumda bize 3-4 ay süre vermesini istedik. Şu an görüşmeler sürüyor." dedi.

"O LAFLARDAN SONRA TAKIMDAN GİTMELİYDİ"

Çaykur Rizespor Başkanı Yardımcı, İbrahim Üzülmez ile ilgili, "Erzurum kampında ona ettiğimiz laflardan sonra zaten gitmeliydi. Normal bir hoca takımdan giderdi ama o kalmayı tercih etti" dedi. (Futbolarena)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 22:54
  1. Malatya
  2. Erzurum
  3. Bursa
  4. İbrahim Üzülmez
  5. Çaykur Rizespor

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