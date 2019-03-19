Başkan’dan emperyalistlere Çanakkale’den net mesaj: Dedelerinizi gömdük sizi de gömeriz

Murat Alan Çanakkale

Tarihin gördüğü en büyük deniz savaşından anlamlı bir destan yazarak çıkışımızın dönümü münasebetiyle Çanakkale’de gerçekleşen törenlere katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Türkiye üzerinde emelleri olanların heveslerinin boşa çıkarılacağını en yüksek perdeden dile getirdi.

Çanakkale’yi anlamayana bu memleketin ekmeği helal olmaz

Çanakkale’nin büyük bir destan olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Yer üstün yiğit otağı, yer altın şehit yatağı. Yere düşürmez bayrağın, geçilmezsin Çanakkale, sefer senin, zafer senin, bu gök bu denizler senin. Kaleden sağlam bedenin. Geçilmezsin Çanakkale. İstiklalimizin kalesi Çanakkale. Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yari, 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale seni gönülden selamlıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Çanakkale’de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz.”

Kıyamete kadar burada olacağız

Yeni Zelanda’daki terör saldırısına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; Mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. ‘Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçemeyeceksiniz’ tehdidini ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel değil örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale’deyiz. Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.”

Ölümü öldüren bir milletiz

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akif, ‘Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ demiştir. Ancak, şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale’nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Teröristlerle, ekonomiyle, tehditlerle, sinsi ayak oyunlarıyla çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Bu millet ölümü öldüren bir millettir. Tüm mazlumlara tüm Müslümanlara tüm Türklere karşı kalkacak ellere karşı yazacak tarihimiz var. Ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var.”

Erdoğan, “İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar” ifadelerini de sözlerine ekledi.