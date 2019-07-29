0553 313 94 23

Başkan Zorluoğlu CHP’li Özel’e cevap verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki basın toplantısında şahsını kast eden söylemine cevap verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:27
Başkan Zorluoğlu CHP’li Özel’e cevap verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki basın toplantısında şahsını kast eden söylemine cevap verdi.


Başkan Zorluoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de yaptığı basın toplantısında; şahsımın Belediyemize ait 5 şirkette yönetim kurulu üyesi olduğumu söylemiştir. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 5 değil, 3 şirketi vardır. Ben bu şirketlerden sadece 1 tanesinde yönetim kurulu üyesiyim. Bu da parti ayrımı olmaksızın ülkemizde genel bir uygulamadır. Şahsımı karalamaya yönelik bu iddiayla ilgili olarak yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
    1. Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında..
    2. Yunanistan Başbakanı'ndan yeni..
    3. İsveç Başbakanı Löfven’den Trump’a..
    4. KİK'ten Suriye'deki Gerginliği..
    5. Para Atıcılık Dünya Kupası
    6. Başkan Zorluoğlu CHP’li Özel’e cevap..
    7. Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: 1..
    8. 1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi..
    9. Yemen'deki Husilerden "koalisyon..
    10. Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1..
    11. Harmandalı Geri Gönderme Merkezine..
    12. Trump ile Johnson, ABD-İngiltere..
    13. Vali Zülkif Dağlı sel felaketinin..
    14. Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve..
    15. Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya..
    16. Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık..
    17. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel..
    18. Obi Mikel, Trabzon’a geldi
    19. 1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi..
    20. Gözaltına alınan Putin karşıtı Rus..
    21. New York esrar kullanımına hapis..
    22. Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü
    23. Belediye Kütahyaspor’dan transfer atağa
    24. Belediye Kütahyaspor Kulübü..
    25. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
    26. Afganistan’da Bayrak Günü coşkuyla..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland’a..
    28. YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına..
    29. İdlib'deki hava saldırılarında..
    30. Sahile vuran göçmen cesetleri..
    Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş çağrı: Feshedin!
    Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş çağrı: Feshedin!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!