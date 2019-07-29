Başkan Zorluoğlu CHP’li Özel’e cevap verdi
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki basın toplantısında şahsını kast eden söylemine cevap verdi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:27
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki basın toplantısında şahsını kast eden söylemine cevap verdi.
Başkan Zorluoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de yaptığı basın toplantısında; şahsımın Belediyemize ait 5 şirkette yönetim kurulu üyesi olduğumu söylemiştir. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 5 değil, 3 şirketi vardır. Ben bu şirketlerden sadece 1 tanesinde yönetim kurulu üyesiyim. Bu da parti ayrımı olmaksızın ülkemizde genel bir uygulamadır. Şahsımı karalamaya yönelik bu iddiayla ilgili olarak yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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