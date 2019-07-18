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Başkan Zolan: “Makine Organize Sanayi Bölgesi’ni Denizli’ye kazandıracağız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kurulma aşamasında olan Makine Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti içerisinde yer alacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
Başkan Zolan: “Makine Organize Sanayi Bölgesi’ni Denizli’ye kazandıracağız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kurulma aşamasında olan Makine Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti içerisinde yer alacak. Makine üretmenin yeni fabrikaların yapılması anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İnşallah Makine Organize Sanayi Bölgemizi de Denizlimize kazandırmak istiyoruz" dedi.


Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ‘Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’ tamamlandı. Başkan Zolan başkanlığında yapılan toplantıda gündemin 32. maddesinde yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurulma aşamasında olan Makine Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti içerisinde yer alması konusu görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, tekstilin Denizli sanayisinin lokomotifi olduğunu belirterek, "Şehrimizin ihracat kaleminde çok fazla fark edilmese de güzel makineler üreten işletmelerimiz var. Bu işletmeler Denizlimizin farklı yerlerinde dağınık durumda. Bunların bir organize sanayi bölgesinde toparlanmaları gerekiyor. Makine sanayisinin daha da büyümesine imkan sağlamak gerekiyor" diye konuştu.



“Arazi konusunda belli bir noktaya varıldı”


Makine Organize Sanayi Bölgesi’ni çok önemsediğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Makine üretmek demek yeni fabrikaların yapılması demektir. Aslında fabrika üreten fabrika yapıyoruz. Yeni fabrikaların ortaya çıkmasını sağlayacak bir organize sanayi kurma noktasında 2 yılı aşkın süredir çalışma yapıyoruz. Arazi konusunda belli bir noktaya varıldı" diye konuştu. Makine Organize Sanayi Bölgesi için müteşebbis heyetin oluşturulması gerektiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir’i müteşebbis heyetin içinde görmek istediklerini belirttiler. Biz de zaten en baştan beri, bu işin içindeyiz, bir an önce olmasını arzu ediyoruz. İnşallah Makine Organize Sanayi Bölgemizi de Denizlimize kazandırmak istiyoruz" dedi.



“Denizlimizle gurur duyuyorum”


Makine üretiminin ithalata da engel olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu:


"Bazı fabrikalarda mermer işleyen makinelerin birçoğu Denizli’de yapılabilir durumda. Aynı zamanda bu makinelerin Denizli’den ihracatı da yapılıyor. Çok farkında değiliz ama sahaya çıktığımda bu güzelliklerle karşı karşıya geliyorum. Denizlimizle gurur duyuyorum. Girişimci işadamlarımızla, çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bunların önünü açmak ve yeni imkanlar sağlamak gerekiyor."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
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