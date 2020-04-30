  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak, “Denizlimiz de nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:19:21 -
Başkan Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak, “Denizlimiz de nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır” dedi.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, Öz Orman-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Kenan Atalay ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.


Ziyarette konuşan Başkan Zolan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemini aktardı. Başkan Zolan, “Denizlimiz de nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır. Ben tüm çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah sağlıklı günlerde de çalışmaya devam edelim. Üretmek güzeldir hele birlikte huzur içinde bu işleri yapabilmek daha güzel ve mükemmeldir. Biz bugüne kadar bunu başarmaya gayret ettik. Tekstilinden, turizmine, tarımından hizmet sektörüne her alanda çalışan kardeşlerimiz kentimize olağanüstü katkı sağladılar. Bugün Denizli bu hale geldiyse onların katkıları çok fazladır. Bu da birlikte yapılan çalışmanın sonucudur. İnşallah bu günler de geçecektir. Bugünler geçince inşallah yine etkinlikler düzenleriz. Tekrar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutluyorum” dedi.


Ziyarette Başkan Zolan ve beraberindekilerin sosyal mesafeye özen gösterdikleri ayrıca maske taktıkları görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bi..
Türk Tabipleri Birliği neyin peşinde? Önce 'önemsiz' dediler şimdi 'panik' havası estiriyorlar
Gündem

Türk Tabipleri Birliği neyin peşinde? Önce 'önemsiz' dediler şimdi 'panik' havası estiriyorlar

Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü başarılı mücadeleyi karalamak için elinden geleni yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri virüsü..
İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler
Yerel

İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler

İstanbul Avcılar’da lüks bir araba ile sokağa giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla birlikte bir apartm..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı