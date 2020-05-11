Başkan Zeybek’ten belediyelere hijyen malzemesi desteği

Afyonkarahisar Belediyesi, Çevre Hizmetler Birliğine üye belediyelere ücretsiz olarak 30 bin maske, bin koruyucu tulum, 10 ton dezenfekte ilacı, ilaçlama pompası ve hijyen seti gönderdi.

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla birliğe üye belediyelere gönderilen hijyen setleri, Çayırbağ, Nuribey, Susuz ve Çobanlar Belediye Başkanlarına teslim edilirken, diğer Belediyelere ise kargo yoluyla ulaştırılacak.

Çevre Hizmetleri Birliği’nin kurulduğu tarihten bu yana üye belediyelerin sorunlarını çözüme kavuşturmakla birlikte taleplerine cevap verdiğini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınında üye belediyelerin yanlarında olduklarını söyledi. Virüsün önlenmesi adına belediyelere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Başkan Zeybek, hazırlanan hijyen paketlerinin 60 belediyeye ulaştırılacağını ifade ederek sağlıklı günler temennisinde bulundu. Hijyen malzemelerini teslim alan Çayırbağ, Nuribey, Susuz ve Çobanlar Belediye Başkanları ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.