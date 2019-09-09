0553 313 94 23

Başkan Yüzügüllü “Başarı dolu eğitim yılı diliyorum”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı dileğinde bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
Başkan Yüzügüllü “Başarı dolu eğitim yılı diliyorum”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı dileğinde bulundu.


Başkanı Yüzügüllü, yayınladığı mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yıllarının hayırlı olmasını diliyorum. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye”nin yolu da eğitimden geçmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının kıymetli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, çocuklarımıza sağlık, mutluluk, güzel anılar ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    1. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    2. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    3. Kadın girişimciler, kurdukları..
    4. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    5. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    6. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    7. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    8. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    9. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    10. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    11. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    12. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    13. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    14. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    15. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    16. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    17. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    18. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    19. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    20. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!