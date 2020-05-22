Başkan Yüksel’den SELEB müjdesi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in seçim döneminde gündeme getirdiği, en büyük vizyon ve prestij projesi olan Süleymanpaşa Ekolojik, Lojistik Endüstri Bölgesi (SELEB) projesi, hayata geçmeye hazırlanıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana SELEB üzerinde yoğun bir mesai harcayan ve en kısa sürede projeyi hayata geçirmek için büyük çaba gösteren Yüksel, proje ile ilgili yeni bir gelişmeyi müjdeledi. SELEB projesinin çalışma esaslarının netleştirildiğini ve yapılacağı yer konusunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirme aşamasına gelindiğini kaydeden Yüksel, projenin, tam bir toplumsal mutabakatla hayata geçirileceğinin altını çizdi.

SELEB on bin kişiye iş ve aş sağlayacak

Süleymanpaşa’nın yıllardır süren işsizlik problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve 10 binden fazla Süleymanpaşalıya iş ve aş imkânı sunacak olan dev projede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak üzere, tüm il milletvekilleri, Tekirdağ Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesinin işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

Çevre dostu proje kimyasal atık üretmeyecek

SELEB, kimyasal atık üretmeyen, depolamayan, gaz salınımı yapmayan ve yeraltı suyu kullanmayan doğa dostu bir proje olarak tamamıyla ekolojik standartlar ölçüsünde planlanıyor.

Yüksel, yazılı açıklama yaptı

Sadece Süleymanpaşa’nın geleceğini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülke çapında örnek teşkil edecek SELEB projesi ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Hemşehrilerim,Süleymanpaşa’mızda yaşayan gençlerimize ve gelecek nesillerimize en büyük armağanımız SELEB (Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi) olacak. Ön hazırlık aşamaları hızla devam eden ve içeriği, yani çalışma esasları artık belli olan SELEB; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Sn. Mustafa Şentop önderliğinde, tüm il milletvekillerimizin, valiliğimizin, Trakya Kalkınma Ajansı’nın, Tekirdağ TSO, Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyelerinin ortak çalışmalarının bir eseri olarak hayat bulacak. Yaklaşık 10.000 vatandaşımıza iş ve aş imkânı sunacak olan SELEB, tamamıyla Ekolojik standartlar ölçüsünde planlanmaktadır. Kimyasal Atık Üretmeyen, Depolamayan, Gaz Salınımı Olmayan ve Yeraltı Suyu Kullanmayan Doğa Dostu. Kurulabileceği alanların, ilgili kurum ve STK’larca değerlendirme aşamasına geldiği SELEB; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletimize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ülküsünün Süleymanpaşa’daki sembolü olacaktır. Şimdiden milletimize hayırlı olsun.”