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Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı

Sakaryaspor Yaz Futbol Okulu’nun açılış törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:06
Başkan Yüce yaz okulu açılış törenine katıldı

Sakaryaspor Yaz Futbol Okulu’nun açılış törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Yaz Futbol Okulu’nun açılış törenine katıldı. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış törenine Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aytaç ile Spor Şube Müdürü Davut Cengiz’in yanı sıra çok sayıda aile ve sporcu katıldı. Sakaryaspor’un efsane antrenörlerinden Ekrem Karaberberoğlu’nun oğlu ve torunu ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yüce’ye daha sonra Sakaryaspor’un giydiği ilk forma hediye edildi. Yaz Spor Okulu öğrencilerine futbol topu dağıtan Başkan Yüce, düzenlenen gösteri maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



İleride Sakaryaspor’a hizmet edecekler


Programın açılış konuşmasını yapan Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant, “Bugün Sakaryapor’un temellerinin atıldığı günlerden birisi. Burada yetişen evlatlarımızın ileride Sakaryaspor’a büyük hizmetler sunacağına inanıyoruz. Altyapı bizim için çok önemli. Sakaryaspor Yaz Spor Okullarının açılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerimi ifade ederim” dedi.



Sakarya sporcu fabrikasıdır


Programda aileler ve sporcularla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamız her alanda oluğu gibi spor alanında da önemli isimler yetiştiren bir şehir. Adeta bir sporcu fabrikası. Her alanda örnek sporcular yetiştirdik ve bundan sonra da yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Şehrimiz Oğuz’ları, Aykut’ları, Kenan’ları, Mustafa’ları, Enes’leri ve nice sporcuyu ülke sporuna kazandıran sporun başkentlerinden birisi. Bu şehrin mayasında olan spor kültürünü biliyor ve büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla; spor şehri Sakarya’mızda yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak, ülke sporuna kazandırmak adına gereken adımları attık ve atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Hedef: Sporu şehir geneline yaymak


Yüce sözlerin devamında, “Şehrimizde spor alanlarını arttırmak, gençlerimizin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz Sapanca Spor Tesisleri açılış için gün sayıyor. Valiliğimiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Türkiye’nin ilk spor yaylası projesine en kısa zamanda başlayacağız. Spor tesisi olmayan ilçe kalmayacak anlayışımızla her ilçemize tesis kazandırıp, sporu şehrimizin geneline yaymayı hedefliyoruz. Valiliğimiz ve İl gençlik ve Spor Müdürlüğüyle birlikte düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarında Atıcılık, Avcılık, Cimnastik, Karate, Tenis, Atletizm, Güreş, Kick Boks, Voleybol, Badminton, Halter, Kürek, Yüzme, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Triatlon, Bisiklet, Judo, Taekwondo, Eskrim, Boks, Kano, Wushu ve Futbol dallarında 148 Antrenör gözetiminde 10 bin 400 sporcu öğrencimiz yaz ayını sporla dolu geçiriyor. Sakaryaspor Yaz Futbol Okulumuzda ise 152 tanesi lisanslı olmak üzere 232 sporcuya 7 uzman antrenör ve 1 koordinatör ile yıl boyunca eğitimler vereceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:06
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